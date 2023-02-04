Обамеянг шокирован исключением из заявки Челси

Форвард уверен, что от него хотят избавиться.

Стало известно, как отреагировал Пьер-Эмерик Обамеянг на свое исключение из заявки Челси.

Ранее сообщалось, что габонский форвард выпал из заявки команды на Лигу Чемпионов, чтобы клуб смог заявить новичков.

Обамеянг расстроен и шокирован решением лондонцев, сейчас габонец в Милане, проводит время с семьей, пишет The Telegraph.

Форвард и его ближайшее окружение уверены, что клуб хочет от него избавиться. Но и без этого будущее Пьера-Эмерика в клубе было под большим вопросом.

Интересно, что текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Обамеянг сыграл 4 игры, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.