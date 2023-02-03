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Челси внес Мудрика, Феликса и Энцо Фернандеса в заявку на Лигу чемпионов

Украинский вингер сможет принять участие в плей-офф главного еврокубка Старого Света.
Сегодня, 18:46
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси обновил свою заявку на предстоящий плей-офф Лиги чемпионов.

На официальном сайте "синих" был опубликован список игроков, которые заявлены на еврокубок. Так, лондонский клуб добавил в заявку трех зимних новичков: Михаила Мудрика, Жоау Феликса и Энцо Фернандеса.

Также стоит отметить, что в списке на нашлось места форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу. В итоге в заявке у англичан не осталось ни одного номинального нападающего.

При этом габонец поучаствовал в 40% голов "пенсионеров" в Лиге чемпионов (2 гола, 2 ассиста) - ни один игрок Челси не забил и не отдал больше результативных передач, чем он.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Грэма Поттера встретится с дортмундской Боруссией.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отказался комментировать трансферы Челси без своего адвоката.

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