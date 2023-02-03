Клопп: Я ни слова не скажу о трансферах Челси без своего адвоката

Тренер Ливерпуля не понимает, как лондонский клуб может тратить так много денег.

Во время зимнего трансферного окна лондонский Челси потратил 323 миллиона фунтов на приобретение 8 футболистов, в число которых попали Михаил Мудрик, а также Энцо Фернандес, побивший трансферный рекорд АПЛ.

Траты "синих" оказались больше, чем у клубов высших дивизионов Италии, Германии, Франции и Испании вместе взятых.

Во время пресс-конференции перед матчем против Вулверхэмптона главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в шуточной манере отказался комментировать активность Челси на трансферном рынке.

"Я ничего не скажу без своего адвоката!", - цитирует немца Sky Sports. "Нет, конечно же я шучу. Но я не понимаю эту часть бизнеса, например, что вы можете делать, а чего нет".

"Они приобрели действительно хороших игроков, так что с этой точки зрения поздравляю Челси. Я не понимаю, как это возможно, но явно не мне объяснять, как это работает. В какой-то момент случится так, что они начнут хорошо играть, но как быстро это произойдет, я не знаю".

Ранее один неназванный сотрудник клуба АПЛ обвинил Челси в хаотичности приобретений, что ломает трансферный рынок.