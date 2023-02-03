Клубы АПЛ недовольны поведением Челси на трансферном рынке

Клубы АПЛ и сотрудники лиги крайне отрицательно отнеслись к тем тратам, которые позволил себе Челси в летнее и зимнее трансферные окна, пишет The Athletic.

Наиболее распространенное мнение - Челси специально пытались взорвать рынок, чтобы погромче заявить о своем новом проекте.

Сотрудники многих клубов недовольны "каруселью полузащитников за 100 млн", особенно, в контексте предстоящей борьбы за Джуда Беллингема.

Также немало шума произвел и тот факт, что Челси забрали у Арсенала из-под носа Михаила Мудрика. Этот факт огорчил не только "канониров", но и всю АПЛ. Трансферы лондонцев для других клубов выглядят хаотичными и бессмысленными.

"Все немного не в себе с тех пор, как пришел Тодд Боули, а проект стал принадлежать владельцу. Это здорово, если есть структура, но, похоже, ее нет. Когда в Челси работали Марина Грановская и Брюс Бак, они действовали профессионально. Распределение ролей было очевидным", - заявил неназванный сотрудник одного из клубов.