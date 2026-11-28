В ночь на субботу, 28 ноября, завершились матчи группового раунда внутрисезонного турнира НБА.

По итогам поединков определились все восемь участников плей-офф Кубка НБА, куда вышли шесть победителей групп и по одной лучшей команде, которые заняли вторые места в Восточной и Западной конференциях.

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Четвертьфинал Кубка НБА

Запад:

Даллас (1) - Сан-Антонио (4)

Портленд (2) - Мемфис (3)

Восток:

Детройт (1) - Бостон (4)

Атланта (2) - Филадельфия (3)

Четвертьфинальные матчи Кубка НБА состоятся 4 и 5 декабря на площадках команд, указанных первыми.

THE KNOCKOUT ROUNDS ARE SET 🏆 Quarterfinals will take place on Friday, 12/4 and Saturday, 12/5 on Prime. WHO WILL WIN the @emirates NBA Cup? https://t.co/tv6EzZlTAK — NBA (@NBA) November 28, 2026

Напомним, что полуфиналы внутрисезонного турнира будут сыграны 8-9 декабря на домашних аренах команд с более высоким посевом, а финал пройдет 11 декабря.

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