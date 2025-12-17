iSport.ua
Кубок НБА: Нью-Йорк завоевал трофей, одолев в финале Сан-Антонио

Вашему вниманию результат и обзор решающего поединка внутрисезонного турнира.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио в финале / Getty Images
Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио в финале / Getty Images

В ночь на среду, 17 декабря, в Лас‑Вегасе был сыгран финальный матч третьего розыгрыша внутрисезонного турнира - Кубка НБА.

В решающем поединке встречались Нью‑Йорк и Сан‑Антонио, а победу в противостоянии со счетом 124:113 праздновали Никс, завоевав трофей.

Самым результативным игроком матча стал форвард Нью‑Йорка О Джи Ануноби, на счету которого 28 очков, девять подборов и три результативные передачи.

MVP Кубка НБА был назван разыгрывающий Никс Джейлен Брансон.

Нью‑Йорк стал третьим в истории обладателем Кубка НБА. Ранее трофей завоевывали Лос‑Анджелес Лейкерс и Милуоки Бакс.

Источник: Getty Images

Результат финального матча Кубка НБА за 16 декабря

Нью-Йорк – Сан-Антонио 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19)

Нью-Йорк: Ануноби (28 + 9 подборов), Брансон (25 + 8 передач), Таунс (16 + 11 подборов), Бриджес (11), Харт (11 + 8 подборов) – старт; Кларксон (15), Колек (14), Робинсон (4 + 15 подборов), Хукпорти (0).

Сан-Антонио: Фокс (16 + 9 передач + 5 потерь), Касл (15 + 7 подборов + 12 передач), Корнет (14), Васселл (12), Барнс (11) – старт; Харпер (21 + 7 подборов), Вембаньяма (18), Шэмпени (3), К. Джонсон (3).

