Барселона легко прошла в следующий этап Кубка Испании

Гвадалахара ничего не смогла сделать каталонцам.
Сегодня, 00:25       Автор: Андрей Безуглый
Гвадалахара - Барселона / Getty Images
Гвадалахара - Барселона / Getty Images

Во вторник, 16 декабря, Гвадалахара принимала дома Барселону в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Первый тайм прошел под полную диктовку каталонцев. В отдельные отрезки времени владении команды Флика достигало 90%, но конвертировать это в голы никак не удавалось.

Во второй половине игре ситуация была ровно точно такая же до 77-й минуты, пока Кристенсен не открыл наконец счет.

После забитого гола ситуация не поле не изменилась, у хозяев практически не было шансов хоть как-то спасти игру. Барселона же забила еще один, доведя счет до комфортного.

Гвадалахара - Барселона 0:2
Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

