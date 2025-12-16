iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тер Штеген вернулся на поле спустя полгода

Немец вышел в кубковом матче.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вернулся на футбольное поле.

Немецкий кипер вышел в стартовом составе на Кубок Испании против Гвадалахары.

Для тер Штегена это первый матч в текущем сезоне. В последний раз кипер играл еще в июне этого года за сборную Германии.

Затем у немца снова начались проблемы со спиной и он долго залечивал травму.

На момент написания заметки счет в матче Барселона - Гвадалахара 0:0.

Ранее также ФИФА назвала лучшего голкипера года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

Вратарь Барселоны может сыграть уже на следующей неделе Вратарь Барселоны может сыграть уже на следующей неделе
Капитан Барселоны вернулся к тренировкам Капитан Барселоны вернулся к тренировкам
Турецкий гранд намерен арендовать игрока Барселоны Турецкий гранд намерен арендовать игрока Барселоны
Капитан Барселоны получил вариант в Турции Капитан Барселоны получил вариант в Турции

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Барселона легко прошла в следующий этап Кубка Испании
Вчера, 23:58
Европа23:58
Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги
Киберспорт23:22
Команда Зинченко объявила об открытии академии
Европа22:45
Тер Штеген вернулся на поле спустя полгода
ЧМ-202621:58
ФИФА ввела новые бюджетные билеты на ЧМ-2026
Другие20:58
Перуджа Плотницкого с победы стартовала на клубном ЧМ
Футбол20:10
ФИФА назвала символическую сборную года
Европа19:58
МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1
Футбол19:53
Энрике - лучший тренер года по версии ФИФА
Футбол19:45
Дембеле - лучший игрок года по версии FIFA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK