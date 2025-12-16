Тер Штеген вернулся на поле спустя полгода

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вернулся на футбольное поле.

Немецкий кипер вышел в стартовом составе на Кубок Испании против Гвадалахары.

Для тер Штегена это первый матч в текущем сезоне. В последний раз кипер играл еще в июне этого года за сборную Германии.

Затем у немца снова начались проблемы со спиной и он долго залечивал травму.

На момент написания заметки счет в матче Барселона - Гвадалахара 0:0.

