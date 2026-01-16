Тер Штеген согласился покинуть Барселону

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген готов покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что немец перестал быть первым номером команды после прихода Жоана Гарсии.

Игровую практику вратарю готова предоставить Жирона, которая уже связалась с каталонцами и самим игроком. Клуб готов арендовать тер Штегена.

По информации инсайдера, немец уже дал свое согласие на аренду. Сделка должна быть завершена на будущей неделе.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел всего один поединок.

