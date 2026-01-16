iSport.ua
Тер Штеген согласился покинуть Барселону

Немец присоединится к команде украинцев.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штегенм / Getty Images
Марк-Андре тер Штегенм / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген готов покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что немец перестал быть первым номером команды после прихода Жоана Гарсии.

Игровую практику вратарю готова предоставить Жирона, которая уже связалась с каталонцами и самим игроком. Клуб готов арендовать тер Штегена.

По информации инсайдера, немец уже дал свое согласие на аренду. Сделка должна быть завершена на будущей неделе.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел всего один поединок.

Ранее также сообщалось, что Рома объявила о новом трансфере.

