Тер Штеген может покинуть Барселону. Известно, какой клуб заинтересовался услугами голкипера

Но высокие требования по зарплате могут сорвать трансфер.

Жирона связалась с Барселоной насчет аренды Марка-Андре тер Штегена.

Немецкому голкиперу нужна игровая практика, чтобы поехать на ЧМ-2026, хотя главный тренер Бундестим сообщил, что если тер Штеген будет принимать участие в Кубке Испании, этого будет достаточно для его участия в составе сборной Германии на Мундиале.

Испанское издание Sport сообщает, что Жирона контактировала с "сине-гранатовыми" касательно трансфера тер Штегена. Сам 33-летний голкипер не против перейти в Жирону, так как понимает, что там может стать основным вратарем.

Каталонские клубы рассматривают вариант аренды тер Штегена, но переговоры пока приостановлены из-за финансовых причин, ведь Марк-Андре не готов идти на финансовые уступки. Он сообщил, что не готов снижать зарплату ради трансфера.

Тем временем, Барселона собирается продлить контракт с травмированным защитником Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!