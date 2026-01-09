Барселона собирается продлить контракт с травмированным защитником

Барселона заинтересована в продолжении сотрудничества с защитником Андреасом Кристенсеном, который ныне восстанавливается после тяжелой травмы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб планирует переподписать с 29-летним датчанином контракт еще на один сезон.

В течении ближайших недель стороны будут вести переговоры по поводу финансовых условий договора.

Срок действующего контракта Кристенсена истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах Барселоны, отличившись одним забитым мячом.

Напомним, что в конце декабря Кристенсен получил частичный разрыв крестообразной связки колена и ожидается, что вернуться он сможет ориентировочно только в мае.

