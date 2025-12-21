iSport.ua
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок

Андреас Кристенсен порвал кресты.
Сегодня, 18:29       Автор: Андрей Безуглый
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен выбыл на долгий срок, сообщает Фабрицио Романо.

Датчанин получил тяжелую травму на тренировке. Врачи диагностировали частичный разрыв крестообразной связки колена.

К счастью, несмотря на тяжесть травмы, игроку не понадобится хирургическое вмешательство.

Тем не менее, Кристенсен вынужден пропустить почти весь текущий сезон. Ожидается, что игрок сможет вернуться лишь к маю.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел 17 мачей, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что кипер Барселоны может покинуть клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреас Кристенсен

