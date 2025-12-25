Барселона решила поддержать травмированного новым контрактом

Центрбек Андреас Кристенсен получил шанс задержаться в Барселоне. Руководство испанского гранда рассмотрит предложение нового контракта для датчанина, сообщает Esport3.

Менеджмент "блаугранас" стремится поддержать защитника. Кристенсен порвал "кресты" на прошлой неделе. Скорее всего, он вернется на поле уже в следующем сезоне.

Действующий договор Кристенсена с Барсой рассчитан до лета 2026 года. Каталонцы готовы пролонгировать датчанина еще на сезон. В то же время зарплата центрбека уменьшится.

Тем временем вождь Барселоны Ханси Флик определился с будущим нападающим в аренде Маркуса Рэшфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!