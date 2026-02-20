В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках

В Турции продолжается волна арестов в рамках дела о нелегальных ставках и договорных матчах.

Как сообщает Hurriyet Daily, 20 февраля стало известно об итогах последней операции. Она была направлена против руководителей клубов.

Правоохранительные органы Турции задержали 32 руководителей различных клубов, включая семерых их Суперлиги.

Арестоваными оказались боссы Гезтепе, Коньяспора, Аланьяспора, Антальяспора, Коджаелиспора, Генчлербирлиги и Сивасспора.

Как говорится в официальном заявлении, задержанные делали ставки на матчи своих команд, даже включая ставки на победу соперника.

