iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках

Семь представителей Суперлиги оказались замешаны.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

В Турции продолжается волна арестов в рамках дела о нелегальных ставках и договорных матчах.

Как сообщает Hurriyet Daily, 20 февраля стало известно об итогах последней операции. Она была направлена против руководителей клубов.

Правоохранительные органы Турции задержали 32 руководителей различных клубов, включая семерых их Суперлиги.

Арестоваными оказались боссы Гезтепе, Коньяспора, Аланьяспора, Антальяспора, Коджаелиспора, Генчлербирлиги и Сивасспора.

Как говорится в официальном заявлении, задержанные делали ставки на матчи своих команд, даже включая ставки на победу соперника.

Ранее также главный тренер Кристал Пэлас снова выступил с резкой критикой клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура
Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ
Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах
Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Футзал19:15
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура
Европа18:58
Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ
Формула 118:48
Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах
Европа18:27
Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ
Киберспорт18:00
NaVi завершили победой выступление на DreamLeague Season 28
Украина17:34
Верес с камбэком одолел Полтаву
Киберспорт17:27
NaVi вылетели с PGL Cluj-Napoca 2026
Европа16:45
В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках
Европа16:10
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Олимпийские игры15:50
Окипнюк занял десятое место в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK