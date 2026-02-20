iSport.ua
Окипнюк занял десятое место в финале

Не сумел превзойти даже свой дебютный результат.
Сегодня, 15:50       Автор: Андрей Безуглый
Александр Окипнюк / Getty Images
Александр Окипнюк / Getty Images

Украинский лыжный акробат Александр Окипнюк не сумел выиграть медали Олимпиады.

Напомним, что украинец квалифицировался в финал с первой же попытки. Однако в самом финале все пошло не так удачно.

В первой попытке Окипнюк выбрал прыжок сложностью 5.000 балла и почти сумел его приземлить.

Для второго прыжка украинец попробовал поднять сложность, но снова не сумел призмелить прыжок и занял итоговое 10-е место.

Отметим, что для Окипнюка это вторые Олимпийские игры. В своем дебютном турнире спортсмен занял итоговое девятое место.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.


