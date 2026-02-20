iSport.ua
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба

Специалист снова сделал громкое заявление.
Сегодня, 16:10       Автор: Андрей Безуглый
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер может досрочно лишиться работы, сообщает BBC.

Напомним, что специалист покинет клуб летом, однако теперь руководство "орлов" рассматривает вариант с досрочной отставкой.

Кристал Пэлас имеет лишь одну победу в последниз 15 матчах. А накануне команда сыграла вничью со Зриньски в Лиге конференций.

После матча Гласнер опять остро раскритиковал клуб, чем, вероятно, лишь подвинул ближе свою отставку.

Я реалист, и сейчас у нас не лучший момент. Понимаю это и беру на себя ответственность, потому что отвечаю за команду.

Сейчас я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков в нашу систему игры. Недостаточно хорош, чтобы справиться с нашим графиком матчей.

С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории и выиграть два трофея

