Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер может досрочно лишиться работы, сообщает BBC.
Напомним, что специалист покинет клуб летом, однако теперь руководство "орлов" рассматривает вариант с досрочной отставкой.
Кристал Пэлас имеет лишь одну победу в последниз 15 матчах. А накануне команда сыграла вничью со Зриньски в Лиге конференций.
После матча Гласнер опять остро раскритиковал клуб, чем, вероятно, лишь подвинул ближе свою отставку.
Я реалист, и сейчас у нас не лучший момент. Понимаю это и беру на себя ответственность, потому что отвечаю за команду.
Сейчас я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков в нашу систему игры. Недостаточно хорош, чтобы справиться с нашим графиком матчей.
С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории и выиграть два трофея
