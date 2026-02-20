Бывший талант Макларен нашел себе новую команду

Пилот Формулы-2 Алекс Данн присоединился к молодежной программе Альпин. пишет BBC.

Напомним, что ранее ирландец был частью Макларен, однако стороны в итоге прекратили сотрудничество.

С тех пор за талантливым пилотом охотились остальные команды пелотона, но Данн выбрал Альпин. Гонщик посчитал, что именно там будет проще исполнить мечту - попасть в Формулу-1.

На текущий момент Данн выступает в Формуле-2, и ему все еще не хватает очков для суперлицезнии, чтобы официально стать резервным пилотом французской команды.

Официально о подписании ирландца Альпин должен объявить в ближайшие дни.

