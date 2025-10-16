iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен

Функционер опроверг слухи вокруг таланта.
Вчера, 23:55       Автор: Антон Федорцив
Хельмут Марко / Getty Images
Хельмут Марко / Getty Images

Ирландский пилот Алекс Данн не присоединится к Ред Булл. Советник австрийской конюшни Хельмут Марко исключил подписание гонщика Формулы-2, сообщает Kleine Zeitung.

"Это не вариант для Ред Булл", – лаконично заявил эксцентричный менеджер.

В начале октября Данн неожиданно покинул молодежную программу Макларен. Инсайдеры отправляли ирландца в Ред Булл. Он якобы должен был остаться в F2 еще на сезон и в случае прогресса получил бы место в Формуле-1 от "красных быков".

К слову, ранее Марко очертил дедлайн решение по второму пилоту Ред Булл на сезон-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гельмут Марко Алекс Данн

Статьи по теме

В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота
Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск" Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск"
Ред Булл отклонил продажу команды Формулы-1 Ред Булл отклонил продажу команды Формулы-1
Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

НБА01:00
Милуоки пролонгировал ведущего защитника
Другие страны00:28
Балотелли получил предложение с Ближнего Востока
Вчера, 23:55
Формула 123:55
Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен
Киберспорт23:34
NaVi вышли из группы на Thunderpick World Championship 2025
НБА23:10
Лучший шестой игрок НБА-2023 завершил карьеру
Украина22:26
ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии
Киберспорт21:59
NaVi оформили драматическую победу над Aurora
Украина21:20
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
ЧМ-202620:58
ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026
Европа20:27
Реал готов активировать клаусулу звезды ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK