Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен

Ирландский пилот Алекс Данн не присоединится к Ред Булл. Советник австрийской конюшни Хельмут Марко исключил подписание гонщика Формулы-2, сообщает Kleine Zeitung.

"Это не вариант для Ред Булл", – лаконично заявил эксцентричный менеджер.

В начале октября Данн неожиданно покинул молодежную программу Макларен. Инсайдеры отправляли ирландца в Ред Булл. Он якобы должен был остаться в F2 еще на сезон и в случае прогресса получил бы место в Формуле-1 от "красных быков".

К слову, ранее Марко очертил дедлайн решение по второму пилоту Ред Булл на сезон-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!