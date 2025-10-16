iSport.ua
В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота

Исак Аджар выглядит более реалистичным вариантом.
Сегодня, 16:26       Автор: Андрей Безуглый
Исак Аджар / Getty Images
Исак Аджар / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко объявил, когда команда выберет второго пилота.

Напомним, что сейчас напарником Макса Ферстаппена является Юки Цунода. Однако маловероятно, что японец сохранит свое место.

Наиболее вероятным вариантом является перевод в Ред Булл Исака Аджара. А уже официально об этом станет известно после Гран-при Мексики. По крайней мере, такой срок указал Марко.

Мы примем решение после этапа в Мексике.

Изак зарекомендовал себя и сейчас наслаждается своим положением. Он добился невероятных результатов.

Команда стала уделять больше внимания Юки, что помогло добиться определенного успеха. Он знает, что ему все еще нужно показать хороший результат

Напомним, что в этот уикэнд пройдет Гран-при США.

