Лидер Интера не сыграет в ответном матче против Буде/Глимта

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес выбыл на длительный период, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец получил повреждение в матче с Буде/Глимтом. Обследование показало растяжение икроножной мышцы левой ноги.

Ожидается, что Мартинес пропустит около месяца, однако точные сроки будут известны после дополнительной оценки.

Напомним, что "нерадзурри" уступили норвежскому клубу в первом матче, а ответный поединок состоится 24 февраля. То есть, Лаутаро точно не сможет сыграть.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 35 матчей, отличившись 18 голами и 4 ассистами.

