Барселона хочет купить аргентинца. Клуб нацелился на форварда из Серии А

Не повезет с Альваресом, повезет с Мартинесом.
Сегодня, 13:10       Автор: Валентина Чорноштан
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Барселона хотела купить Хулиана Альвареса, но из-за слишком высокой цены за футболиста отказалась от трансфера.

Теперь спортивный директор рассматривает покупку другого аргентинца - Лаутаро Мартинеса, который выступает за Интер.

Transfermarkt оценивает нападающего миланского клуба в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес отличился 11 голами и двумя ассистами в 18 матчах во всех турнирах.

Также Барселона хочет усилиться защитой.

