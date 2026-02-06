Звезда ЧМ-2014 официально перебрался в МЛС

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес нашел новую команду. Миннесота Юнайтед подписала атакующего хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник достался "гагарам" бесплатно. Хамес заключил с Миннесотой контракт до конца июня. Стороны также предусмотрели в соглашении опцию продления сотрудничества еще на полгода.

Прошлый год Хамес провел в мексиканском Леоне. Статистика колумбийца в рядах "изумрудов" – 34 поединка, 5 голов, 9 ассистов. Ранее он выступал в Испании, Бразилии, Греции, Катаре, Англии, Германии, Франции и Португалии.

К слову, португалец Криштиану Роналду будет бойкотировать очередной матч аравийского Ан-Насра.

