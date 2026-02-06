iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда ЧМ-2014 официально перебрался в МЛС

Ветеран продолжил путешествие по чемпионатам.
Вчера, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес нашел новую команду. Миннесота Юнайтед подписала атакующего хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник достался "гагарам" бесплатно. Хамес заключил с Миннесотой контракт до конца июня. Стороны также предусмотрели в соглашении опцию продления сотрудничества еще на полгода.

Прошлый год Хамес провел в мексиканском Леоне. Статистика колумбийца в рядах "изумрудов" – 34 поединка, 5 голов, 9 ассистов. Ранее он выступал в Испании, Бразилии, Греции, Катаре, Англии, Германии, Франции и Португалии.

К слову, португалец Криштиану Роналду будет бойкотировать очередной матч аравийского Ан-Насра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Хамес Родригес Миннесота Юнайтед

Статьи по теме

Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС
Бензема определился с карьерными приоритетами Бензема определился с карьерными приоритетами
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1 Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK