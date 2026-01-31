iSport.ua
Бензема определился с карьерными приоритетами

Француз насытился Ближним Востоком.
Сегодня, 14:59       Автор: Антон Федорцив
Карим Бензема / Getty Images
Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема собрался покинуть аравийский Аль-Иттихад. Форвард будет рассматривать варианты из Европы и МЛС, сообщает ESPN.

Опытный нападающий якобы отверг "оскорбительное" предложение Аль-Иттихада. Бензема предложили резкое уменьшение зарплаты с сохранением имиджевых прав. В ответ француз бойкотировал матч чемпионата против Аль-Фатеха.

В этом сезоне провел 21 поединок, в которых забил 16 мячей. Форвард перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. В прошедшей кампании он завоевал чемпионский титул.

Тем временем чемпион Европы-2020 Чиро Иммобиле сменит чемпионат Италии на французскую Лигу 1.

