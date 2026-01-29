Бензема готов покинуть Аль-Иттихад

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема рассмотрит новые карьерные варианты. Форвард может покинуть аравийский Аль-Иттихад после нынешнего сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Тигры" предложили французу новый контракт. Впрочем, Бензема отклонил предложение гранда из-за несогласия с финансовыми условиями. Он получил возможность вести переговоры с другими клубами, а летом – стать свободным агентом.

В нынешней кампании Бензема сыграл 21 поединок, в которых оформил 16 голов. Этот сезон – третий для нападающего в Аль-Иттихаде. В предыдущем он стал чемпионом Саудовской Аравии с "тиграми".

К слову, нападающий Тимо Вернер покинет чемпионат Германии ради МЛС.

