Двукратный чемпион мира досрочно завершил сезон

Скандинав не смирился с пропуском Олимпиады.
Сегодня, 16:57       Автор: Антон Федорцив
Эндре Стремсхейм / Getty Images
Эндре Стремсхейм / Getty Images

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм принял неожиданное решение. Спортсмен не будет выступать до конца сезона 2025/26, сообщает TV2.

"Я вижу ситуацию, в которой оказался, поэтому оцениваю дальнейший путь к следующему хорошему результату. Учитывая, как все сложилось сейчас, больше стартов в этом сезоне не будет", – заявил Стремсхейм.

Скандинав не попал в заявку сборной Норвегии на Олимпийские игры-2026. В нынешней кампании он только однажды попал в зачетную зону. В прошлом году он стал чемпионом мира в масстарте.

К слову, украинка Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке.

