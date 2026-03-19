Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла

Жоан Гарсия выбыл на несколько недель, однако диагноз не такой плачевный.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Гарсия / Getty Images
Жоан Гарсия / Getty Images

Накануне прошёл матч Барселоны против Ньюкасла, в котором голкипер "сине-гранатовой" команды Жоан Гарсия получил травму на 80-й минуте.

После сейва он схватился за левую икроножную мышцу, и вместо 24-летнего голкипера на поле вышел 35-летний Войчех Щенсны.

Как сообщает AS, у испанского вратаря диагностирован надрыв икроножной мышцы левой ноги, поэтому Гарсия может пропустить несколько недель.

Напомним, что в этом сезоне Жоан провёл 22 матча, в которых пропустил 17 голов в чемпионате Испании.

Тем временем лидер Интера - среди главных целей Барселоны на трансферном рынке.

