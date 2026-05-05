Звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии

Ранее в СМИ сообщили, что Барселона может рассмотреть продажу нескольких игроков, дабы разгрузить финансовую составляющую команды и совершить новые трансферы, а именно защитников и форвардов.

Среди потенциальных игроков, которые могли покинуть каталонцев, был и ключевой 29-летний Рафинья, у которого контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Однако внутри команды заявили, что продадут бразильца только в том случае, если он сам захочет уйти из клуба. Отмечается, что им интересуются сразу три клуба из Саудовской Аравии, какие именно, источники не раскрывают.

По недавней информации Marca, вингер выразил желание остаться в команде как минимум ещё на один сезон. Он чувствует поддержку как со стороны команды, так и тренерского штаба, из-за чего не планирует рассматривать предложения от других клубов.

К слову, Матеуш Фернандеш заинтересовал одну из команд Манчестера.

