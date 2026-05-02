Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной

Официальный аккаунт Барселоны в X сообщил, что перед игрой с Осасуной в строй вернулись их ключевые хавбеки.

Рафинья и Марк Берналь попали в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании. Напомним, что игроки отсутствовали месяц.

Бразилец получил повреждение 26 марта в матче за сборную, а 18-летний Берналь не играл с 4 апреля, когда травмировался во встрече с Атлетико.

Теперь Рафинья сможет принять участие в эль-класико, которое пройдет 10 мая на Камп Ноу.

К слову, клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме.

