Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной

Рафинья и Марк Берналь восстановились.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Рафинья / Getty Images

Официальный аккаунт Барселоны в X сообщил, что перед игрой с Осасуной в строй вернулись их ключевые хавбеки.

Рафинья и Марк Берналь попали в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании. Напомним, что игроки отсутствовали месяц.

Бразилец получил повреждение 26 марта в матче за сборную, а 18-летний Берналь не играл с 4 апреля, когда травмировался во встрече с Атлетико.

Теперь Рафинья сможет принять участие в эль-класико, которое пройдет 10 мая на Камп Ноу.

К слову, клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

Статьи по теме

Барселона готова расстаться с Рафиньей при одном условии Барселона готова расстаться с Рафиньей при одном условии
Барселона выбрала троих игроков на продажу Барселона выбрала троих игроков на продажу
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико Реал потерял важного защитника перед Эль Класико

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
просмотров

