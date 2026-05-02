Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров

Клубы АПЛ следят за ситуацией вокруг контракта Кертиса.

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс, у которого заканчивается соглашение с мерсисайдцами летом 2027 года, может сменить клуб.

Как пишет Фабрицио Романо в X, представители игрока и английского клуба не могут договориться о новом контракте, переговоры находятся в тупике уже несколько месяцев.

Отмечается, что за игроком следит Интер и ряд клубов АПЛ, однако итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему англичанину ещё с января.

Ливерпуль не хочет терять Джонса, но понимает, что такая ситуация вокруг нового договора может привести к тому, что летом он сменит клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!