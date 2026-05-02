Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров

Клубы АПЛ следят за ситуацией вокруг контракта Кертиса.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Кертис Джонс / Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс, у которого заканчивается соглашение с мерсисайдцами летом 2027 года, может сменить клуб.

Как пишет Фабрицио Романо в X, представители игрока и английского клуба не могут договориться о новом контракте, переговоры находятся в тупике уже несколько месяцев.

Отмечается, что за игроком следит Интер и ряд клубов АПЛ, однако итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему англичанину ещё с января.

Ливерпуль не хочет терять Джонса, но понимает, что такая ситуация вокруг нового договора может привести к тому, что летом он сменит клубную прописку.

Тем временем Реал сообщил, кого точно не видит тренером команды.

Статьи по теме

Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе
Ливерпуль нашел преемника Алиссона Ливерпуль нашел преемника Алиссона
Кристал Пэлас проиграл Ливерпулю перед матчем с Шахтером Кристал Пэлас проиграл Ливерпулю перед матчем с Шахтером
Ливерпуль нашел преемника Салаха Ливерпуль нашел преемника Салаха

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Бокс: расписание боев
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико
Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею
Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028
Харден обновил антирекорд НБА
Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме
Звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой
Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды
