Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:1: обзор матча и результат игры 25.04.2026
В субботу, 25 апреля, Ливерпуль встречался на своем поле с Кристал Пэлас в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.
Мерсисайдцы справились дома с середняком чемпионата, одержав победу со счетом 3:1.
Ливерпуль в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча благодаря голам Александера Исака и Эндрю Робертсона ближе к перерыву. Во второй половине встречи Даниэль Муньос один мяч отыграл, однако в компенсированное время Флориан Вирц установил окончательный результат встречи.
Набрав 58 очков, Ливерпуль занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас с 43 баллами идет 13-м, а следующий матч проведет 30 апреля против Шахтера в полуфинале Лиги конференций.
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас 34-го тура чемпионата Англии
Голы: Исак, 35, Робертсон, 40, Вирц, 90+6 - Муньос, 71
Ожидаемые голы (xG): 0.91 - 2.31
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 5 - 8
Фолы: 10 - 10
Ливерпуль: Вудман - Джонс (Гомес, 87), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 87) - Собослаи, Макалистер - Салах (Фримпонг, 59), Вирц, Гакпо - Исак (Гравенберх, 79).
Кристал Пелас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл (Соса, 46) - Сарр, Джонсон (Пино, 59), Матета (Ларсен, 70).
Предупреждения: Гравенберх - Муньос, Хендерсон, Соса.
