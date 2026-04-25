Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:1: обзор матча и результат игры 25.04.2026

В субботу, 25 апреля, Ливерпуль встречался на своем поле с Кристал Пэлас в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.

Мерсисайдцы справились дома с середняком чемпионата, одержав победу со счетом 3:1.

Ливерпуль в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча благодаря голам Александера Исака и Эндрю Робертсона ближе к перерыву. Во второй половине встречи Даниэль Муньос один мяч отыграл, однако в компенсированное время Флориан Вирц установил окончательный результат встречи.

Набрав 58 очков, Ливерпуль занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас с 43 баллами идет 13-м, а следующий матч проведет 30 апреля против Шахтера в полуфинале Лиги конференций.

Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас 34-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:1

Голы: Исак, 35, Робертсон, 40, Вирц, 90+6 - Муньос, 71

Ожидаемые голы (xG): 0.91 - 2.31

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 5 - 8

Фолы: 10 - 10

Ливерпуль: Вудман - Джонс (Гомес, 87), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 87) - Собослаи, Макалистер - Салах (Фримпонг, 59), Вирц, Гакпо - Исак (Гравенберх, 79).

Кристал Пелас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл (Соса, 46) - Сарр, Джонсон (Пино, 59), Матета (Ларсен, 70).

Предупреждения: Гравенберх - Муньос, Хендерсон, Соса.

