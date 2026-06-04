Ливерпуль официально представил нового тренера

Ливерпуль провел официальную презентацию Андони Ираолы.

43-летний баск стал новым тренером мерсисайдского клуба, подписав контракт, детали которого не разглашаются.

Напомним, что ранее Ираола работал с Борнмутом, а до него с кипрским АЕКом, Райо и Мирандесом.

Новый тренер незамедлительно приступит к своим обязанностям, готовя команду к предстоящему сезону.

Ранее также сообщалось, что кандидат в президенты Реала также выбрал тренера.

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