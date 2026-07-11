Клопп рассказал о срыве трансфера звезды Реала в Ливерпуль

Юрген Клопп вспомнил, как Ливерпуль пытался подписать Килиана Мбаппе, когда тот ещё выступал за Монако.

По словам немецкого специалиста для издания Daily Mail, в 2016 году клуб организовал необычную встречу с семьёй футболиста.

Представители Ливерпуля прилетели в Ниццу, после чего вместе с родственниками Мбаппе поднялись на частном самолёте и несколько часов провели в воздухе, обсуждая возможный переход.

Однако все усилия английского клуба оказались напрасными, ведь в итоге французский нападающий предпочёл перейти в ПСЖ, а не в Ливерпуль.

Тем временем форвард Барселоны может перейти в парижский клуб.

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