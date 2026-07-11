Синнер прокомментировал победу над Джоковичем после матча

Не отдал ни сета сербу.

Янник Синнер прокомментировал уверенную победу над Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона‑2026 со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Теннисист отдал должное Джоковичу, назвав серба источником вдохновения для нового поколения игроков. Синнер подчеркнул, что восхищается уровнем, который Новак продолжает демонстрировать на протяжении многих лет.

Говоря о самом матче, лидер мирового рейтинга признался, что сделал выводы после поражения от Джоковича в полуфинале Australian Open и постарался скорректировать свою игру, пишет The Tennis Letter.

Он отметил, что действовал более агрессивно, качественно подавал и старался разнообразить розыгрыши, поскольку считает серба лучшим принимающим в современном теннисе.

Ранее Костюк объяснила своё поражение в полуфинале Уимблдона.

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