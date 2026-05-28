Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Ролан Гарроса

Янник Синнер уступил 56-й ракетке мира.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер покинул Ролан Гаррос.

Итальянец сошелся во втором раунде турнира с 56-й ракеткой мира Хуаном Мануэлем Серундоло.

Синнер уверенно начал партию и забрал два сета 6:3 и 6:2. В третьем сете итальянец вел 5:1 и должен был закрывать партию, однако Серундоло оформил безумный камбек.

Аргентинец выиграл 15 очков подряд и забрал партию со счетом 2:3.

Интересно, что тем самым Синнер прервал свою победную серию на Мастерсах, которая составляла 30 побед подряд.

Ранее также Александра Олейникова также совершила крутой камбек.

