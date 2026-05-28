iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке

Колтон Херта должен заменить фина.
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Кадиллак Валттери Боттас вряд ли долго будет выступать за команду, пишет motorsportweek.

По информации издания, в команде недовольны фином, который существенно уступает в скорости своему партнеру Серхио Пересу.

Главным кандидатом на замену Боттаса является американский пилот Колтон Херта, выступающий сейчас в Формуле-2.

При этом у пилота нет суперлицензии, а потому пока Кадиллак не может сделать замену. Тем не менее команда в ускоренном темпе решает эту проблему.

Вероятней всего, замена Боттаса произойдет лишь в следующем сезоне.

Ранее также сообщалось, что президент ФИА намерен отменить ограничение срока полномочий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Ролан Гарроса Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Ролан Гарроса
Милан может назначить бывшего тренера Манчестера Юнайтед Милан может назначить бывшего тренера Манчестера Юнайтед
Фьюри - о Дюбуа и Уордли: "Это первая лига, а мне нужна Лига чемпионов" Фьюри - о Дюбуа и Уордли: "Это первая лига, а мне нужна Лига чемпионов"
Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Видео

Хватило одного гола: Кристал Пэлас одолел Райо Вальекано в финале Лиги конференций - видео матча
Хватило одного гола: Кристал Пэлас одолел Райо Вальекано в финале Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги Украины и плей-офф Лиги 1
просмотров
Свитолина преодолела второй круг Ролан Гаррос
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Формула 117:32
Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке
Теннис17:10
Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Ролан Гарроса
Европа16:20
Милан может назначить бывшего тренера Манчестера Юнайтед
Бокс14:52
Фьюри - о Дюбуа и Уордли: "Это первая лига, а мне нужна Лига чемпионов"
Теннис14:39
Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Европа14:08
Барселона готовит трансфер Альвареса с участием особого переговорщика
Бокс13:42
Сулейман раскрыл, когда Усик встретится с временным чемпионом WBC
Европа13:22
Арсенал готов продать своего форварда
Бокс12:54
Верховен сделал громкое заявление после нокаута от Усика: "Мы сделали там всё"
Европа12:32
Брентфорд хочет подписать конкурента для Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK