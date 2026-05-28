Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке

Пилот Кадиллак Валттери Боттас вряд ли долго будет выступать за команду, пишет motorsportweek.

По информации издания, в команде недовольны фином, который существенно уступает в скорости своему партнеру Серхио Пересу.

Главным кандидатом на замену Боттаса является американский пилот Колтон Херта, выступающий сейчас в Формуле-2.

При этом у пилота нет суперлицензии, а потому пока Кадиллак не может сделать замену. Тем не менее команда в ускоренном темпе решает эту проблему.

Вероятней всего, замена Боттаса произойдет лишь в следующем сезоне.

Ранее также сообщалось, что президент ФИА намерен отменить ограничение срока полномочий.

