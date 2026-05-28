Милан может назначить бывшего тренера Манчестера Юнайтед

Ральф Рангник может получить работу у "россонери".
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Ральф Рангник / Getty Images

Милан ведет переговоры с Ральфом Рангником, пишет Sky Sport.

Издание утверждает, что кандидатура немца очень нравится Златану Ибрагимовичу.

Однако, как выяснилось позднее, Милан не рассматривает Рангника в качестве главного тренера. Специалисту был предложен пост в техническом отделе.

Рангник согласен перейти в итальянский клуб, однако у него есть свои условия. Немец хочет иметь влияние на выбор главного тренера и спортивного директора клуба.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена подписать игрока Марселя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ральф Рангник

