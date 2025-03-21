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"Из бара в победители Лиги чемпионов": Рангник рассказал, как началась карьеру именитого тренера

Именно немецкий специалист помог Тухелю начать тренировать.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал историю о Томасе Тухеле.

Как оказалось, именно немецкий специалист привлек в этой работе будущего победителя Лиги чемпионов. А ведь до этого Тухель работал в баре.

"Его всегда интересовало, почему мы делаем определенные вещи. Через несколько недель можно понять, какой игрок способен стать тренером. Он всегда задавал вопросы.

Когда я стал главным тренером Штутгарта, я узнал, что он работает в баре, чтобы зарабатывать на жизнь после ухода из футбола в связи с травмой. Я едва мог в это поверить. 

Я позвонил ему и сказал: "Почему бы тебе не прийти к нам и не поработать тренером молодежной команды?" Так и началась его тренерская карьера.

Было ясно, что ему не место в баре и он с большей охотой был бы на поле с командой. Томас – очень умный, интеллигентный человек. Он изучал спорт в Штутгарте. Было очевидно, что у него есть множество качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным тренером", - приводит рассказ Рангника BBC.

Ранее также сообщалось, что Алонсо может остаться в Байере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Ральф Рангник

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