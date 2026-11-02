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Официальный спонсор ЧМ-2027 по хоккею будет бойкотировать матчи сборной росии

Tipsport полностью поддерживает Украину.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Чешская букмекерская компания Tipsport объявила, что будет бойкотировать матчи сборной росии на ЧМ-2027 по хоккею.

Tipsport - официальный спонсор предстоящего мундиаля. И они очень недовольны возможным допуском команды террористов.

В компании заявили, что они всецело подерживают Украину и уже давно никак не сотрудничают с росиянами. А решение CAS об их допуске чехи назвали скандальным, непонятным и морально неоправданным.

Позиция Tipsport с самого начала росийской агрессии однозначна: мы являемся одними из крупнейших корпоративных сторонников Украины, не принимаем ставки на кхл и другие росийские и белоруские соревнования и точно не собираемся принимать ставки на сборную росии. Также мы не можем представить, чтобы во время матчей с участием росии на Чемпионате мира появлялась наша реклама — ни на льду, ни в телевизионных трансляциях

Также Tipsport призвал национальные федерации не допустить возвращения росии на чемпионаты мира.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины может пропустить ЧМ-2027.

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