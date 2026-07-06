"Три южноамериканца на ВАР": Тухель жёстко прошёлся по арбитрам в матче против Мексики

Томас Тухель резко раскритиковал работу судей после матча Англия – Мексика.

По его словам, ключевые решения были спорными, включая эпизод с пенальти после фола Гарри Кейна, который был пересмотрен ВАР, приводит слова наставника BBC.

Особое недовольство тренер выразил работой видеоповторов и отметил, что вмешательство ВАР, по его мнению, было необоснованным.

Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче, если правильно понимаю... А вмешательство ВАР в ситуации с пенальти – это настолько явная и очевидная ошибка? Конечно, нет. Они изменили решение в ситуации, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши. Четвёртый судья был недостаточно хорош.

К слову, Англия смогла победить там, где не выигрывал никто с 2013 года.

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