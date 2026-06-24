"Это было бы заслуженно": Тухель о нереализованном моменте Кейна в матче с Ганой

Во вторник, 23 июня, Англия в рамках 2‑го тура группового этапа чемпионата мира сыграла против Ганы. "Трое львов" сенсационно завершили матч со счётом 0:0.

Главный тренер английской сборной Томас Тухель прокомментировал ничейный результат против африканской команды:

"Обычно такой удар Кейна - это гол для нас. Это отличный момент, за которым следует ещё один шанс. Это было бы заслуженно. Мы знали, что будет тяжело. Соперник начал играть от обороны ещё больше, чем в первой игре, действовал по схеме 4‑5‑1", - сказал Томас Тухель для BBC.

Чем дальше, тем выше становилась интенсивность нашей игры, но нам не удалось получить награду. Мы хорошо защищались от контратак на протяжении большей части матча. Этому нужно уделять большое внимание. Очень хорошо проявили себя вышедшие на замену.

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