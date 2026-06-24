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Футбол

Челси обошёл Интер и забирает лучшего защитника Серии А

Клубы согласуют сделку по Палестре.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Марко Палестра / Getty Images
Марко Палестра / Getty Images

Челси близок к подписанию защитника Аталанты Марко Палестры. Об этом сообщает The Athletic. 

По имеющейся информации, английская команда находится на финальной стадии переговоров с командой из Бергамо касательно трансфера итальянца.

Отмечается, что интерес к 21-летнему защитнику проявлял Интер, однако Марко принял решение продолжить карьеру именно в Англии.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Палестра стал одним из самых перспективных защитников Серии А, он сумел отметиться 1 голом и 4 результативными передачами.

Тем временем участник Лиги чемпионов сделал предложение по Довбику.

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