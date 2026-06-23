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Футбол

Участник Лиги чемпионов сделал предложение по Довбику

Пока между клубами существуют разногласия в оценке стоимости украинского нападающего.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик во время летнего трансферного окна может вернуться в Испанию, где раньше выступал за Жирону.

В подписании 29-летнего футболиста заинтересован Бетис, который завоевал право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Впрочем, как сообщает RomaPress со ссылкой на Sky Sport, пока между сторонами существуют разногласия по поводу суммы возможного трансфера. Представитель Ла Лиги предлагает за украинского форварда 15-16 миллионов евро, тогда как римский клуб хочет получить за своего игрока около 25 миллионов евро.

Также интерес к украинцу проявляет турецкий Трабзонспор.

В прошлом сезоне Довбик провел в составе Ромы 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома виставила Довбика на продажу.

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