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Футбол

"Возвращение к истокам": Довбик приехал в отпуск в Украину

Нападающий Ромы поделился теплыми кадрами семейного отдыха.
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / instagram.com/tema_dovbyk
Артем Довбик / instagram.com/tema_dovbyk

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик в летнее межсезонье решил провести отпуск на родине.

28-летний футболист вместе с супругой Юлией и дочерью Кирой приехал в Украину.

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Уроженец Черкасс показал милые кадры, как побывал в родных краях и навестил родственников. Также игрок стал гостем студии украинского транслятора чемпионата мира-2026.

Соответствующие видео и фото Довбик опубликовал на своей странице в Instagram.

"Возвращение к истокам", - подписал пост футболист.

Ранее сообщалось, что Рома выставила Довбика на продажу.

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