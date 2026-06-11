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Футбол

Довбик может вернуться в Испанию

Интерес к украинскому нападающему проявляют два клуба Ла Лиги.
Сегодня, 20:52       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик во время летнего трансферного окна может вернуться в чемпионат Испании, где раньше выступал за Жирону и становился лучшим бомбардиром.

Как сообщает издание Il Messaggero, в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы два клуба Ла Лиги, а именно Вильярреал и Бетис, которые в следующем сезоне будут представлять Испанию в Лиге чемпионов.

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Римский клуб в свою очередь также не будет против распрощаться с игроком, поскольку он не входит в планы главного тренера.

В нынешнем сезоне Довбик провел в составе Ромы 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома выставила Довбика на продажу.

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