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Футбол

Довбик может продолжить карьеру за пределами Италии

Два клуба обращались в Рому по поводу трансфера украинского форварда.
Сегодня, 09:57       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома во время летнего трансферного окна собирается распрощаться с украинским нападающим Артемом Довбиком.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сам 28-летний футболист готов покинуть римский клуб, поскольку не входит в планы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

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По информации источника, информацию о возможном трансфере украинца у Ромы запрашивали два клуба из-за пределов Италии.

В нынешнем сезоне Довбик провел в составе "джаллоросси" 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика.

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