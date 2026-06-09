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Футбол

Рома выставила Довбика на продажу

Вильярреал и Трабзонспор проявляют интерес к 28-летнему форварду.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома определилась с ценой на украинского легионера.

Итальянская команда рассматривает такой сценарий, как уход из команды Артема Довбика этим летом, передает RomaPress.

Римляне оценили форварда в 25 миллионов евро. Добавим, что он заинтересовал Вильярреал и Трабзонспор.

Напомним, что сейчас украинец восстанавливается от травмы, полученной еще в январе этого года.

Тем временем Олимпиакос также нацелился на украинца, только из Жироны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

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