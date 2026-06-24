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Футбол

Англия установила рекорд по нулевым ничьим на ЧМ

Ничья с Ганой принесла сразу два достижения.
Сегодня, 09:00       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Англии / Getty Images
Игроки сборной Англии / Getty Images

Ничья с Ганной 0:0 позволила англичанам установить очередной рекорд на чемпионате мира.

Этот матч стал для сборной "трёх львов" уже 23‑м ничейным на Мундиалях, следовательно, больше, чем у любой другой сборной в истории турнира.

Добавим, что 13 из этих ничьих завершились без забитых мячей, что также является абсолютным рекордом в рамках чемпионата мира.

Напомним, что, несмотря на ничейный результат, сборная Англии всё равно занимает первое место в своей группе, что позволяет ей выйти в плей‑офф.

Ранее Тухель высказался о нереализованном моменте Кейна в матче с Ганой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу

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