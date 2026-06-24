Англия установила рекорд по нулевым ничьим на ЧМ

Ничья с Ганой принесла сразу два достижения.

Ничья с Ганной 0:0 позволила англичанам установить очередной рекорд на чемпионате мира.

Этот матч стал для сборной "трёх львов" уже 23‑м ничейным на Мундиалях, следовательно, больше, чем у любой другой сборной в истории турнира.

Добавим, что 13 из этих ничьих завершились без забитых мячей, что также является абсолютным рекордом в рамках чемпионата мира.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟎-𝟎 𝐆𝐡𝐚𝐧𝐚 🇬🇭



A damp squib from the Three Lions, who are held by a well-organised Ghana.



England have drawn 23 games at the men's World Cup, 13 of which have ended 0-0; both are the most of any team in the history of the competition. pic.twitter.com/b4gSvjAIxY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 23, 2026

Напомним, что, несмотря на ничейный результат, сборная Англии всё равно занимает первое место в своей группе, что позволяет ей выйти в плей‑офф.

Ранее Тухель высказался о нереализованном моменте Кейна в матче с Ганой.

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