Эдмонтон нашёл замену Кноблауху

Руководство Эдмонтона наняло нового тренера вместо Криса Кноблауха, который был уволен в середине мая.

Напомним, что в сезоне‑2025/26 команда завершила борьбу за Кубок Стэнли уже в первом раунде, уступив Анахайм Дакс в шести матчах.

Такой провал привёл к замене тренера. Новым наставником клуба стал один из самых титулованных тренеров в хоккее — 63‑летний Майк Бэбкок.

Добавим, что он является единственным в истории тренером, который входит в Тройной золотой клуб: он выигрывал Олимпиаду со сборной Канады (2010, 2014), чемпионат мира (2004) и Кубок Стэнли с Детройтом в 2008 году.

К слову, киевский клуб узнал соперников в Континентальном кубке.

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