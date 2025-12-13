Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями

Обмен голкиперами произвели Эдмонтон и Питтсбург. К составу Ойлерз присоединился Тристан Джарри, сообщает официальный сайт клуба.

В обратном направлении поехал Стюарт Скиннер. Оба были основными в бывших командах. Также к Пингвинз перебрался защитник Бретт Кулак, а форвард Самуэль Пулен постарается закрепиться в Эдмонтоне.

Джарри дважды участвовал в Матчах всех звезд. Зато Скиннер дважды подряд проиграл финалы Кубка Стэнли с Ойлерз. Контракт первого действует до лета 2027 года, а второй после сезона может стать свободным агентом.

Тем временем Миннесота подписала капитана Ванкувера вместо форварда Марко Росси.

