НБА: Голден Стэйт проиграл Миннесоте, Даллас победил Бруклин
В ночь на субботу, 13 декабря, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 7 матчей.
Результаты матчей НБА за 12 декабря
Вашингтон - Кливленд - 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45)
Вашингтон: Кэррингтон (27+8 передач), Макколлум (27+6 передач), Бегли (15+13 подборов), Джордж (15), Шэмпени (3+7 подборов) - старт; Уоткинс (15+8 подборов), Вукчевич (14), Райли (7), Джонсон (3).
Кливленд: Митчелл (48), Э. Мобли (23+13 подборов+6 передач), Гарленд (18+6 передач), Хантер (15), Тайсон (13) - старт; Болл (5), Портер (4), Уэйд (2), Брайант (2), Томлин (0).
Детройт – Атланта – 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36)
Детройт: Каннингем (15+7 передач), Д. Робинсон (15), Дюрен (14+7 подборов), Томпсон (12), Харрис (9) - старт; Стюарт (17), Холланд (12), Айви (10), Леверт (10+8 передач), Грин (9), Дженкинс (8), Сассер (7), Рид (4).
Атланта: Александер-Уокер (22), Джонсон (19+11 подборов+11 передач+5 потерь), Дэниелс (18+10 подборов), Оконгву (14+4 блок-шота+5 потерь), Рисаше (10) - старт; Ньюэлл (10), Крейчи (8), Гуйе (8), Уоллес (6), Кеннард (0).
Филадельфия – Индиана – 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15)
Филадельфия: Эмбиид (39+9 подборов), Джордж (23), Эджкомб (22), Граймс (10+9 подборов), Барлоу (10+8 подборов) - старт; Уокер (6), Маккейн (5), Драммонд (0+9 подборов), Эдвардс (0).
Индиана: Сиакам (20), Нембхард (18+7 передач), Хафф (13), Томпсон (12), Матурин (7) - старт; Макконнелл (15), Мэтьюз (8), Джексон (7+9 подборов), Уокер (3+7 подборов), Брэдли (2), Ферфи (0).
Шарлотт – Чикаго – 126:129 (29:33, 32:22, 31:34, 34:40)
Шарлотт: Книппел (33+9 передач), Бриджес (32+7 передач), Миллер (18), Симпсон (10), Колкбреннер (10) - старт; Джеймс (14), Салон (5), Грин (2), Диабати (2), Питерсон (0).
Чикаго: Гидди (26+7 подборов+11 передач), Уайт (20), Окоро (15), Вучевич (13), Бузелис (10) - старт; Коллинз (16+8 подборов), Уильямс (16), Джонс (6), Смит (5+10 подборов), Терри (2), Филлипс (0).
Мемфис - Юта - 126:130 (31:36, 33:25, 33:42, 29:27)
Мемфис: Альдама (22+7 подборов), Морант (21+10 передач), Уэллс (19), Кауард (17+12 подборов+6 передач), Джарен Джексон (12) - старт; Спенсер (20), Лэндейл (8+9 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), У. Уильямс (0).
Юта: Джордж (39+8 передач), Маркканен (26+9 подборов+5 потерь), Нуркич (13+17 подборов+7 передач), Бейли (8), Михайлюк (6) - старт; Лав (20+8 подборов), Сенсабо (11), Коллиер (5+8 передач), Филиповски (2), Клейтон (0).
Даллас - Бруклин - 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19)
Даллас: Дэвис (24+14 подборов), Флэгг (22+8 передач), Маршалл (17), Вашингтон (13), Нембхард (0) - старт; Кристи (15), Томпсон (12), Уильямс (9), Пауэлл (7).
Бруклин: Портер (34), Клекстон (14+10 подборов), Мэнн (12+7 передач), Клауни (11), Демин (3) - старт; Вольф (17+7 подборов), Мартин (11), Шарп (6), З. Уильямс (3), Пауэлл (0), Траоре (0).
Голден Стэйт - Миннесота - 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39)
Голден Стэйт: Карри (39), Пост (16), Батлер (15+8 подборов), Спенсер (12), Хилд (6) - старт; Муди (11), Мелтон (9), Джексон-Дэвис (8+7 подборов), Подземски (2), Сантос (2), Пейтон II (0).
Миннесота: Рэндл (27+9 подборов+6 передач), Гобер (24+14 подборов), Дивинченцо (21), Макдениэлс (17), Хайленд (3) - старт; Рид (18+7 передач), Шэннон (9), Диллингем (6), Кларк (2).
